2019-06-05T10:01:15+03:00
Здоровье

Смертность от онкологии среди рязанцев не уменьшается

Показатель встал как вкопанный на отметке «каждый седьмой»
Мария БЛИНОВА
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Рязаньстат опубликовал данные о смертности в регионе за январь-апрель 2019 года. В общей сложности за эти четыре месяца скончались почти 6 тысяч рязанцев.

Основной причиной смертности, сильно опережая остальные, остаются болезни системы кровообращения – более 40% от общего числа.

На второй месте онкология, с показателем в 14%. Пару лет назад эта доля немного снижалась, однако сейчас показатель снова вернулся к 14, то есть от рака умирает каждый седьмой скончавшийся житель региона.

Напомним, что одна из основных проблем в борьбе с онкологией – ее позднее выявление: почти половина выявленных случаев рака у рязанцев III стадии и выше.

От несчастных случаев, отравлений и травм с января по апрель погибли более 5% от общего числа умерших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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