Смертность от онкологии среди рязанцев не уменьшается
Рязаньстат опубликовал данные о смертности в регионе за январь-апрель 2019 года. В общей сложности за эти четыре месяца скончались почти 6 тысяч рязанцев.
Основной причиной смертности, сильно опережая остальные, остаются болезни системы кровообращения – более 40% от общего числа.
На второй месте онкология, с показателем в 14%. Пару лет назад эта доля немного снижалась, однако сейчас показатель снова вернулся к 14, то есть от рака умирает каждый седьмой скончавшийся житель региона.
Напомним, что одна из основных проблем в борьбе с онкологией – ее позднее выявление: почти половина выявленных случаев рака у рязанцев III стадии и выше.
От несчастных случаев, отравлений и травм с января по апрель погибли более 5% от общего числа умерших.
ИСТОЧНИК KP.RU