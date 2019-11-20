По мнению уличных художников, российские космонавты уже побывали на Луне

СЕГОДНЯ 16:16 2019-11-20T16:20:11+03:00

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Молодые уличные художники Александр Милицин и Антон Макушин создали в рязанском поселке Елатьма новое масштабное граффити. Известность к ребятам пришла в минувшие выходные, когда на стене жилого дома в Новомичуринске (Рязанская область) появилось изображение девочки в военной пилотке, напоминающей головной убор вермахта.

Елатомская работа тоже получилась неоднозначной. Здесь на здании местной школы появился космонавт, устанавливающий российский флаг на поверхности Луны, ну - или в трактовке самих авторов - просто на другой безжизненной планете. Однако аналогия между Землей и ее естественным спутником Луной напрашивается сама собой, как и вопрос, почему в качестве «Рисунка Победы» был выбран вот такой пока далекий от реального воплощения сюжет.

Работа, как мы уже отметили, появилась благодаря региональному проекту «Рисунки Победы», созданному по инициативе регионального отделения «Волонтеров Победы» и при поддержке министерства образования и молодежной политики Рязанской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU