2019-11-18T15:59:51+03:00
Общество

Не в той пилотке? В Новомичуринске появилось граффити к 75-летию Победы

Критики остро отреагировали на гигантский рисунок, который два художника выполнили всего за пару дней
Яков РЫКОВ
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Фото:Пронская газета.Фото:Пронская газета.
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В Новомичуринске Пронского района на торце жилого многоквартирного дома №27 микрорайона «Д» появилось огромное граффити, сообщает «Пронская газета». Рисунок посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На рисунке, авторам которого стали художники Антон и Александр, изображена девочка в военной форме, сидящая на чемодане. На эту работу у молодых людей ушло два дня.

Без критики, конечно, не обошлось, сразу нашлись знатоки военной истории, которые отметили, что пилотка на голове ребенка напоминает шапку М-43 (вермахт). Подписчик группы Семен Никифоров был более категоричен:

«Неужели никто не учил историю в школе из тех, кто приложил руку к этому произведению? В таких пилотках против нашего советского солдата воевали эсэсовцы», — пишет мужчина.

Напомним, ранее художник Александр Демкин разместил на здании общежития РГУ имени Есенина изображение Есенина с надписью: «20 апреля 1916 года Сергей Есенин отправился добровольцем-санитаром на фронт». По мнению филолога и есениноведа Ольги Вороновой, это не соответствует действительности. Еще ранее на улице Маяковского появилось граффити с надписью «Рязанская область - Родина 387 Героев Советского Союза. Это самое большое число Героев среди регионов России». Это утверждение так же является ложным (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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