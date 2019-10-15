В Касимове появилось здоровенное граффити в честь прославленного земляка Владимира Уткина

СЕГОДНЯ 20:08 2019-10-15T20:08:38+03:00

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В райцентре Касимов заканчивается работа по созданию граффити, изображающего прославленного местного жителя, дважды Героя Социалистического Труда Владимира Федоровича Уткина.

С инициативой создания граффити-портрета в местную администрацию обратились «Волонтеры Победы». Им предложили здание Дворца культуры, который как раз и расположен на улице имени академика Уткина.

Как сообщает издательство «Пресса», граффити высотой с двухэтажный дом создают два тульских художника – Антон Семенов и Дмитрий Языков. Работу предполагается закончить в среду, 16 октября. А 17 октября Касимовский район отметит очередную годовщину со дня рождения Владимира Федоровича, ему исполнилось бы 96 лет.

Ранее Семенов и Языков выполнили граффити-портрет Паустовского в райцентре Спас-Клепики.

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ИСТОЧНИК KP.RU