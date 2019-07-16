2019-07-16T19:22:26+03:00
Общество

Граффити Паустовского стало новой достопримечательностью Спас-Клепиков

Работа появилась на стене местного туристского информационного центра
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Еще в конце июня в райцентре Спас-Клепики на здании Туристского информационного центра появилось граффити – портрет писателя Константина Паустовского.

За короткое время этот арт-объект стал настоящим символом городка. Гости и местные охотно фотографируется рядом с изображением Константина Георгиевича, и выкладывают эти снимки в социальных сетях. Так, затратив небольшое количество средств и усилий, райцентр получил новую тематическую достопримечательность. Очень хороший пример для остальных населенных пунктов.

Напомним, что Константин Паустовский много путешествовал по мещерским лесам, увековечил местные села, деревушки, озера и речушки в своих произведениях. Бывал он и в Спас-Клепиках.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рязанскую и Тульскую области соединит новая дорога
В среду в Рязанскую область вновь придут дожди
Любимов: Подрядчики должны нести ответственность за срыв сроков строительства
Воду с пляжей Рязанской области проверили в лаборатории
В Рязани разыскивают очевидцев смертельного ДТП на улице Ситниковской
К контролю строительства яслей в Рязани хотят привлекать правоохранительные органы
Житель Абхазии приехал в Рязань, чтобы обворовывать автомобилистов
Два дня в Рязани на десяти улицах будут отключать электричество
Рязанский дзюдоист Михаил Пуляев взял «бронзу» Гран-при в Будапеште
В Рязани запустили обсуждение идеи памятника, который уже возводят
Под Рязанью пройдет третий этап чемпионата России по ралли-кроссу
Полиция ищет вандалов, орудовавших в Комсомольском парке
В Рязани обнаружили еще 14 водителей-наркоманов
В Комсомольском парке Рязани вандалы уничтожили все урны
В Рязани неожиданно подорожали овощи