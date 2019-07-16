Граффити Паустовского стало новой достопримечательностью Спас-Клепиков

СЕГОДНЯ 19:21 2019-07-16T19:22:26+03:00

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Еще в конце июня в райцентре Спас-Клепики на здании Туристского информационного центра появилось граффити – портрет писателя Константина Паустовского.

За короткое время этот арт-объект стал настоящим символом городка. Гости и местные охотно фотографируется рядом с изображением Константина Георгиевича, и выкладывают эти снимки в социальных сетях. Так, затратив небольшое количество средств и усилий, райцентр получил новую тематическую достопримечательность. Очень хороший пример для остальных населенных пунктов.

Напомним, что Константин Паустовский много путешествовал по мещерским лесам, увековечил местные села, деревушки, озера и речушки в своих произведениях. Бывал он и в Спас-Клепиках.

ИСТОЧНИК KP.RU