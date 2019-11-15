Профессор РГУ Ольга Воронова разочарована содержанием граффити с Есениным

15 Нояб. 16:00 2019-11-15T16:05:40+03:00

В подписи к портрету приведена неправильная информация, да и выбор подписи вызывает вопросы

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Стоило только уличному художнику Александру Демкину закончить в городе очередное масштабное граффити, как рязанцы заметили важную неточность в сопровождающей рисунок надписи.

Дело в том, что под огромным портретом Сергея Есенина, появившимся на здании общежития РГУ имени Есенина по адресу: Касимовское шоссе дом 25 корпус 1, написано: «20 апреля 1916 года Сергей Есенин отправился добровольцем-санитаром на фронт».

- Есенин не был добровольцем, он поступил на службу по призыву. Из-за сложной обстановки на фронте император Николай II издал указ призывать на фронт 20-летних молодых людей (ранее отправлялись в 21 год), - прокомментировала ситуацию доктор филологических наук, профессор РГУ имени Есенина, есениновед Ольга Воронова. – Более того, эта надпись никак не соотносится с изображением поэта на здании (портрет гражданский, а подпись военная). Почему из всей богатой биографии Сергея Александровича авторы проекта выбрали именно этот факт, тоже не совсем понятно.

- Почему не обратились к нам, не посоветовались? – разводит руками Ольга Ефимовна.

Фото: vk.com/dyoma21

Граффити появилось при поддержке организации «Волонтеры Победы» (грант выигран на Всероссийском образовательном форуме «Таврида»). Ранее в рамках проекта на главном корпусе Рязанского государственного медицинского университета на улице Высоковольтной появилось изображение медсестры (там сопроводительных надписей нет – Ред.).

В 2018 году тот же Демкин и «Волонтеры Победы» стали авторами еще одного граффити, содержащего недостоверную информацию. В Рязани на торце дома № 74 по улице Маяковского появилась надпись «Рязанская область - Родина 387 Героев Советского Союза. Это самое большое число Героев среди регионов России».

Данная информация не соответствует действительности. В ходе совместного исследования Рязанской областной библиотеки имени Горького и рязанского выпуска газеты «Комсомольская правда» было установлено, что на территории Рязанской губернии (и далее Рязанской области) родились 259 Героев Советского Союза – это далеко не самое «большое число Героев среди регионов России». Исследование по достоинству оценили в правительстве Рязанской области – трое участников этого титанического подсчета награждены правительственными наградами.

Граффити на ул. Маяковского.

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Оно появилось на общежитии Рязанского госуниверситета – вуза, который носит имя поэта (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU