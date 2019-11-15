2019-11-15T16:05:40+03:00
Общество

Профессор РГУ Ольга Воронова разочарована содержанием граффити с Есениным

В подписи к портрету приведена неправильная информация, да и выбор подписи вызывает вопросы
Поделиться:
Фото: vk.com/dyoma21Фото: vk.com/dyoma21
Изменить размер текста:

Стоило только уличному художнику Александру Демкину закончить в городе очередное масштабное граффити, как рязанцы заметили важную неточность в сопровождающей рисунок надписи.

Дело в том, что под огромным портретом Сергея Есенина, появившимся на здании общежития РГУ имени Есенина по адресу: Касимовское шоссе дом 25 корпус 1, написано: «20 апреля 1916 года Сергей Есенин отправился добровольцем-санитаром на фронт».

- Есенин не был добровольцем, он поступил на службу по призыву. Из-за сложной обстановки на фронте император Николай II издал указ призывать на фронт 20-летних молодых людей (ранее отправлялись в 21 год), - прокомментировала ситуацию доктор филологических наук, профессор РГУ имени Есенина, есениновед Ольга Воронова. – Более того, эта надпись никак не соотносится с изображением поэта на здании (портрет гражданский, а подпись военная). Почему из всей богатой биографии Сергея Александровича авторы проекта выбрали именно этот факт, тоже не совсем понятно.

- Почему не обратились к нам, не посоветовались? – разводит руками Ольга Ефимовна.

Фото: vk.com/dyoma21

Фото: vk.com/dyoma21

Граффити появилось при поддержке организации «Волонтеры Победы» (грант выигран на Всероссийском образовательном форуме «Таврида»). Ранее в рамках проекта на главном корпусе Рязанского государственного медицинского университета на улице Высоковольтной появилось изображение медсестры (там сопроводительных надписей нет – Ред.).

В 2018 году тот же Демкин и «Волонтеры Победы» стали авторами еще одного граффити, содержащего недостоверную информацию. В Рязани на торце дома № 74 по улице Маяковского появилась надпись «Рязанская область - Родина 387 Героев Советского Союза. Это самое большое число Героев среди регионов России».

Данная информация не соответствует действительности. В ходе совместного исследования Рязанской областной библиотеки имени Горького и рязанского выпуска газеты «Комсомольская правда» было установлено, что на территории Рязанской губернии (и далее Рязанской области) родились 259 Героев Советского Союза – это далеко не самое «большое число Героев среди регионов России». Исследование по достоинству оценили в правительстве Рязанской области – трое участников этого титанического подсчета награждены правительственными наградами.

Граффити на ул. Маяковского.

Граффити на ул. Маяковского.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Уличный художник закончил масштабное граффити с Сергеем Есениным

Оно появилось на общежитии Рязанского госуниверситета – вуза, который носит имя поэта (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
При падении беспилотника под Рязанью никто не пострадал
Ветер в Рязанской области продолжит дуть с юго-запада
Главу администрации Рязани спросили, зачем перенесут памятник Ленину
В Рязани проходит фестиваль «Свидания на Театральной»
Для рязанских властей организовали экскурсию по дорогам в школы
Рязанский фонд поддержки детей, больных диабетом, написал президенту
В Рязанской области с каждым днем все чаще горит мусор
Жительница Рязани сообщила о вопиющем поведении водителя маршрутки
Рязанский троллейбус митингом не поддержат
Выезд на Михайловское шоссе в Рязани перекрыли еще минимум на 4 дня
Появилось видео смертельной утренней аварии на улице Спортивной
Школьники, издевавшиеся в Новомичуринске над бабушкой, извинились и пообещали выносить мусор
Лаборатория «Роскачества» искала фальсификат в Рязани
Причины скользкости моста через Оку проверяют эксперты
Посреди бела дня мужчина с ножом попытался изнасиловать рязанку
За жестокое убийство рязанца отправили в колонию особого режима
В выходные в Рязанской области будет нехолодно и сухо
Свой день рождения «Зеленый сад» отметит подарками покупателям квартир в ЖК «Еврокласс»
Уличный художник закончил масштабное граффити с Сергеем Есениным
За козла ответят: рязанский кинотеатр размещал оскорбительную рекламу
Оскорбленный условиями содержания осужденный устроил дебош в рязанской колонии
Рязанец навестил бывшую девушку, а затем угнал ее автомобиль
Подробности страшного ДТП на Спортивной: погиб пассажир ВАЗ-2107
Под Рязанью женщина на иномарке врезалась в бензовоз
Рязанцам объяснили, что делать, если терминал в транспорте не принимает оплату
В рязанской глубинке вернули былую красоту 150-летнему особняку