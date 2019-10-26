На стене Рязанского медуниверситета появилось огромное граффити

СЕГОДНЯ 13:15 2019-10-26T13:19:53+03:00

Изображение высотой в 20 метров нарисовал выходец из Шилова

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В Рязани появилось новое огромное граффити. Изображение медсестры украсило стену главного корпуса медуниверситета имени академика Павлова, сообщает ГТРК «ОКА».

Объект размером 20х15,5 метра создан в рамках проекта «Рисунки Победы», который выиграл конкурс Всероссийского образовательного форума «Таврида».

Изображение медсестры, размером в 5 этажей, молодой художник из Шилова Александр Демкин рисовал неделю.

Кстати, это не первая большая работа Александра. Именно он создал граффити на стене Академии тенниса, нарисовав спортсменку. Еще одна работа шиловца, посвященная Всемирному фестивалю молодежи и студентов, находится на улице Вознесенской.

Фото: Кадр с видео ГТРК «ОКА».

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ИСТОЧНИК KP.RU