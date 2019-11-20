В Новомичуринске исправили граффити, облачив девочку в советскую пилотку
19 ноября в Новомичуринске на торце дома 27 микрорайона «Д» откорректировали граффити, созданное молодыми художниками Александром Милициным и Антоном Макушиным несколькими днями ранее.
На граффити изображена девочка, сидящая на огромном чемодане, на фоне цифры «75», символизирующей 75-летие Великой Победы, которое мы будем отмечать в мае следующего года.
Дискуссия разгорелась вокруг головного убора девочки. На ребенке красовалась не классическая советская пилотка, а головной убор, скорее, напоминающий атрибут военной одежды солдат нацистской Германии.
Первоначальный вариант. Фото: "Пронская газета".
- Мы не могли оставить без внимания претензии граждан, - прокомментировал издательству «Пресса» глава администрации Новомичуринска Сергей Кленушкин.
Поправил головной убор на девочке местный художник Олег Ярославский. Теперь на пилотке пылает алая пятиконечная звезда. Также помощь в корректировки граффити оказал художник из Москвы Алексей Будников.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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