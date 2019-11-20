2019-11-20T11:45:35+03:00
Общество

В Новомичуринске исправили граффити, облачив девочку в советскую пилотку

Администрация города энергетиков оперативно отреагировала на критику со стороны граждан и СМИ
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Новый вариант головного убора. Фото: издательство "Пресса".Новый вариант головного убора. Фото: издательство "Пресса".
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19 ноября в Новомичуринске на торце дома 27 микрорайона «Д» откорректировали граффити, созданное молодыми художниками Александром Милициным и Антоном Макушиным несколькими днями ранее.

На граффити изображена девочка, сидящая на огромном чемодане, на фоне цифры «75», символизирующей 75-летие Великой Победы, которое мы будем отмечать в мае следующего года.

Дискуссия разгорелась вокруг головного убора девочки. На ребенке красовалась не классическая советская пилотка, а головной убор, скорее, напоминающий атрибут военной одежды солдат нацистской Германии.

Первоначальный вариант. Фото: "Пронская газета".

Первоначальный вариант. Фото: "Пронская газета".

- Мы не могли оставить без внимания претензии граждан, - прокомментировал издательству «Пресса» глава администрации Новомичуринска Сергей Кленушкин.

Поправил головной убор на девочке местный художник Олег Ярославский. Теперь на пилотке пылает алая пятиконечная звезда. Также помощь в корректировки граффити оказал художник из Москвы Алексей Будников.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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