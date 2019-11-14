Бесплатно проверить хлеб и молоко рязанцы смогут в лаборатории Роскачества

14 Нояб. 13:55 2019-11-14T14:02:45+03:00

Мобильный пост с оборудованием приедет в наш город в пятницу

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15 ноября с 12.00 до 15.00 в Рязани будет работать мобильная лаборатория Роскачества. Эксперты, прихватив оборудование, приедут в наш город в рамках акции «Академия потребителя», сообщает пресс-служба организации.

Встреча состоится в Песочне – в гипермаркете «Европа», на улице Новоселов, 62. Любой желающий сможет отдать на экспертизу хлеб и молоко. Услуга бесплатная.

Хлеб проверят на пористость. Этот показатель дает немало информации: если мякиш плотный, то такой батон переварить организму сложнее, если же в нем пустоты, это значит, что нарушено какое-то из условий замеса.

Молоко же в полевых условиях смогут проверить на долю жирности и даже – на наличие антибиотиков.

– В мобильной лаборатории Роскачества можно будет получить консультации по выбору товаров и правилам хранения продуктов, – сообщили организаторы.

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ИСТОЧНИК KP.RU