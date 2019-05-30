Среди 8 образцов сметаны, в том числе рязанских производителей, фальсификат не обнаружен

Вопреки распространенному мнению молоко и кисломолочные продукты – достаточно молодые продукты для нашей страны. Лишь в XVII веке русская кухня обогатилась творогом, сливками, простоквашей. Примерно тогда люди додумались «сметать» верхний слой с закисшего молока: вот почему этот кисломолочный продукт назвали сметаной.

Аналогов ему в мире практически нет. Так что сметану по праву называют гордостью русской национальной кулинарной мысли. А каждым ли образцом этого продукта можно гордиться? Мы задались этим вопросом и провели независимую экспертизу.

А БЫЛ ЛИ КРАХМАЛ?

Потребители требуют качественную, полезную и вкусную продукцию, не подвергнутую термической обработке, без стабилизирующих и консервирующих добавок. Законодатели также выдвигают все более жесткие требования по химическим и микробиологическим показателям, направленные на улучшение качества продукта. Поэтому производство сметаны высокого качества связано с многочисленными сложностями для производителей.

Для чистоты эксперимента планомерному исследованию мы подвергли сметану с одинаковой жирностью в 20 % торговых марок «Амка» Рязанского агромолкомбината; «Жито» фирмы с одноименным названием; «Сметана» Сасовского молочного комбината; фермерскую «Три крестьянина; широко известное «Простоквашино»; «Избенка», распространяемую через сеть магазинов «Вкусвилл», и «Бежин луг» Тульского молочного комбината. И лишь «Эковакино», производимую в Рыбновском районе, мы отдали на экспертизу 15 % жирности – другой мы просто не нашли.

Следует отметить, что цены на испытуемую сметану заметно разнятся. Мы пересчитали стоимость каждого продукта в расчете на 100 граммов. «Амка» стоит 16,22 руб.; «Жито» – 23,33 руб.; «Эковакино» – 15,75 руб.; «Сметана» – 16,75 руб.; «Три крестьянина» – 44 руб.; «Простоквашино» – 23,17 руб.; «Избенка» – 28 руб. А 100 граммов тульской сметаны торговой марки «Бежин луг» стоит 24,84 рубля.

Отличается и упаковка испытуемой сметаны. Вся продукция, за исключением «Жито» и «Три крестьянина», упакована в герметичную тару из современных комбинированных упаковочных материалов. Сметана «Жито» продается в обычном пластиковом контейнере, что законом не запрещено. Фермерский продукт «Три крестьянина» – в 250-граммовой стеклянной баночке, причем, никаких выходных данных, в отличие от остальных образцов, на ней не размещено. А ведь упаковка обязана в соответствии с нормативными документами информировать покупателя о составе, характеристиках, способе употребления товара за счет маркировки.

Все образцы мы переложили в обезличенную тару – заранее пронумерованные контейнеры, причем сознательно пропустили №5, дабы избежать формального подхода сотрудников Рязанской областной ветеринарной лаборатории, ведь эта экспертиза – далеко не первая, которую они проводят по нашей просьбе.

Образцы были упакованы в пронумерованные контейнеры - обезличены.Фото: Павел АВЕРИН

Для начала решили провести бытовую проверку на наличие в сметане крахмала. Все делается очень просто: мы положили на заранее приготовленные крышечки от пластиковых контейнеров граммов по 20-30 каждого вида продукта и капнули на него обычным йодом. Если бы в сметану производители добавили в большом количестве крахмал, то через несколько минут образцы бы посинели. Но этого не случилось.

Народная проба крахмала не обнаружила.Фото: Павел АВЕРИН

СМЕТАНА-МАЙОНЕЗ ИЛИ СМЕТАНА-МАСЛО?

Перед тем как отвезти сметану на экспертизу, мы провели дегустацию внутри редакции. Ее пробовали мужчины и женщины разного возраста и семейного положения, и, что вполне естественно, со своими вкусовыми пристрастиями и предпочтениями. И вот каковы народные исследования органолептических свойств сметаны.

Образец №1. «Амка».

Многие из дегустаторов отметили, что это неплохая, с легкой кислинкой, и нормальной жирностью сметана. А одна из коллег, попробовав, сразу назвала бренд.

Образец №2. «Жито».

Большинство сотрудников отметили, что цвет сметаны наводит на мысль о натуральности продукта, она густая и приятно-маслянистая. Общее мнение можно выразить одним – «хорошая».

Образец №3. «Эковакино».

Некоторые из дегустаторов отметили, что сметана жидкая, с вкраплениями, похожими на песок. Один из сотрудников заявил, что она скорее похожа на майонез. В общем, продукция «Эковакино» не понравилась.

Образец №4. «Сметана» из Сасова.

При дегустации этого образца большинство отметило зернистость, посчитав, что это обусловлено добавлением сухого молока. Если брать мнение в целом, то сотрудники даже усомнились в натуральности сасовской сметаны.

Образец №6. «Три крестьянина».

Эта сметана понравилась всем без исключения. Отмечали, что она «домашняя», «самодельная», «как будто масло из маслобойки», «можно на хлеб намазывать». Общее мнение: сметана изготовлена в фермерском хозяйстве. При этом самый молодой наш сотрудник обратил внимание на ее необычный «растительный» вкус.

Образец №7. «Простоквашино».

Большинство сотрудников отметили приятный вкус – с кислинкой, и схожесть с образцом №1.

Образец №8. «Избенка».

Один из сотрудников посчитал, что «Избенка» идентична представленным образцам №1 и №7. Общее мнение таково: традиционная «магазинная» сметана без изысков, но и без недостатков.

Образец №9. «Бежин луг».

Дегустаторы посчитали, что сметана обладает всеми необходимыми для этого кисломолочного продукта свойствами. Она имеет запах домашнего молока, с легкой кислинкой, однородной консистенции.

ОТКЛОНЕНИЯ В СОСТАВЕ – КАКОВЫ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ?

Результаты экспертизы нас, признаться, удивили – ни одного фальсификата из восьми образцов. Вот как прокомментировал исследование сотрудник Рязанской областной ветеринарной лаборатории Григорий Заболотин:

- На экспертизу были представлены 8 обезличенных образцов сметаны. Мы провели исследование жирно-кислотного состава жировой фазы продукта. Все образцы, представленные на испытания, соответствуют требованиям действующего российского законодательства, технического регламента 2013 года «О безопасности молочной продукции» и действующего ГОСТа. Жировая фаза характерна для молочного жира. Эти значения находятся в той степени погрешности, при которой мы можем сделать вывод: образцы соответствуют нормативным документам. Если говорить более конкретно, то наибольшие отклонения, не связанные с фальсификацией, имеют образцы №3 и №6. В №3 занижен уровень стеариновой кислоты, а в №6 – завышены цифры пальмитиновой. Это свидетельствует о проблемах с кормлением крупного рогатого скота, от которого получают молоко, а затем сливки (вспоминаем, как охарактеризовал запах сметаны «Три крестьянина» один из наших дегустаторов – Ред.). На здоровье потребителя это не отразится, но не каждому понравится наличие в молоке посторонних запахов. А вот образец №9 полностью отвечает всем требованиям.

Самый молодой сотрудник невольно определил "проигравшего".Фото: Павел АВЕРИН

Значительное содержание молочного жира, благоприятно сбалансированного по жирнокислотному составу (ЖКС), в виде легко усвояемых жировых шариков придает особую ценность сметане как продукту питания. Полноценные белки сметаны содержат все незаменимые аминокислоты, играют важную роль в формировании структурно-механических свойств продукта.

– По содержанию биологически активного белково-лецитинового комплекса оболочек жировых шариков со сметаной не может сравниться ни один молочный продукт, – подчеркнула эксперт-товаровед, кандидат технических наук, доцент Елена Аксенова. – Особую ценность в нем представляют фосфолипиды, нормализующие холестериновый обмен, и ведущие к формированию и развитию у детей нервной ткани и вещества головного мозга.

Густота сметаны определяется содержанием жира и белка, а не различными добавками. Чем жирнее продукт, тем более густая и пастообразная будет консистенция. А ведь некоторые производители грешат использованием загустителей, для густоты добавляют крахмал, причем модифицированный (Е1442), а также каррагинан (Е407) и ксантановую камедь (Е415). Стабилизаторы придают молочнокислому продукту такую вязкость, что аж ложка стоит! И сразу вспомнились некоторые образцы, в которых ложка находилась в строго вертикальной позиции, сравнить ее можно было со стойким оловянным солдатиком.