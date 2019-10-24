2019-10-24T14:22:13+03:00
Общество

С рязанских предприятий изъяли 40 партий хлеба

Кондитерские и хлебобулочные изделия продавали без маркировок, документов, но с истекшим сроком годности
Яков РЫКОВ
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Общий вес продукции составил около 300 кг.Общий вес продукции составил около 300 кг.Фото: Мария ЛЕНЦ
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За девять месяцев текущего года сотрудники рязанского Роспотребнадзора изъяли из оборота 40 партий хлебобулочных и кондитерских изделий, сообщает пресс-служба ведомства. Общий вес продукции составил около 300 кг.

Основные причины забраковки хлеба:

- отсутствие маркировки, не позволяющей установить изготовителя, дату выработки и срок годности;

- отсутствие товаросопроводительной документации;

- продажа хлеба с истекшим сроком годности.

По итогам проверок Роспотребнадзор вынес 69 постановлений на сумму 610 тысяч рублей. Решением суда работа трех производителей приостановлена на срок от 20 до 30 суток.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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