2019-10-10T10:29:07+03:00
Общество

Рязанцев вновь предупредили о белорусских продуктах с бактериями

Продукция шести предприятий находится на усиленном лабораторном контроле
Поделиться:
Рязанцев предупредили о белорусских продуктах с бактериями.Рязанцев предупредили о белорусских продуктах с бактериями.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Изменить размер текста:

Специалисты рязанского Россельхознадзора сообщили, что продукция ряда предприятий Республики Беларусь находится на усиленном лабораторном контроле. Эту информацию ведомство доводит до сведения заинтересованных организаций и лиц, которые ведут внешнеэкономическую деятельность.

По данным Россельхознадзора, под усиленный контроль попала продукция следующих предприятий:

- ТОО «ДЕП» (в молоке нашли превышение мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов);

- ТОО «Молпродукт» (выявление в молоке стеринов);

- цех убоя и переработки мяса птицы ОАО «Александрийское» (в мясе птицы нашли кокцидиостатики);

- ООО «Калинковичский маслосырзавод» (выявление в концентрате сывороточных белков превышения мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов);

- «Новогрудские дары» филиал ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат» (в пастеризованных сливках нашли бактерии кишечной палочки);

- ИООО «Горецкий пищевой комбинат» (в молочной сыворотке зафиксировали превышение мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов).

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В замороженных голубцах рязанского производства дважды нашли листерии

Последствия попадания этих бактерий в организм, мягко говоря, неприятны (читать подробнее).

Рязанцев предупредили о белорусских продуктах с бактериями

Продукция 11 предприятий находится на усиленном лабораторном контроле (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прощание с преподавателем РГУ Еленой Видовой пройдет 11 октября
В Рязани пройдут гастроли Красноярского театра кукол
На трассе Рязань – Михайлов столкнулись внедорожник и грузовик
«Рязморобус» будет возить по Рязани поющих Дедов Морозов
Стали известны подробности вечерней аварии в центре Рязани
Директора рязанской УК, избившего жильца молотком, арестовали
Компания «Рязаньгоргаз» завершила подготовку к работе в осенне-зимний период
На сильном пожаре в Рязанском районе пострадал человек
Для уборки улиц зимой в Рязани увеличат количество спецтехники
Рязанцев предупредили о фейковом сайте приставов с вирусом Trojan
В Рязани на площади Ленина произошла серьезная авария
Обвиняемого в убийстве рязанского ветерана отправили в СИЗО
Скончалась преподаватель Рязанского государственного университета
Фигуранту дела рязанского «Детского питания» вновь продлили арест
Детей в рязанских школах кормят с серьезными нарушениями
Жители Ряжска создали петицию против платного путепровода
Подозреваемый в убийстве ветерана – житель Пронского района
На четверг в Рязанской области прогнозируют до +11
УЖК «Зеленый сад - Мой дом» бесплатно обслужила 168 квартир с начала отопительного сезона
В Рязани прошли акции, посвященные трагическим событиям октября 1993-го
Для 10-й больницы в Рязани спроектируют комплексное благоустройство территории
В рязанском Лесопарке началось строительство пристани
ПФР напомнил рязанцам о необходимости обращаться за доплатой к пенсии
Подозреваемый в убийстве рязанского ветерана перед преступлением принимал наркотики