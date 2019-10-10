Рязанцев вновь предупредили о белорусских продуктах с бактериями
Специалисты рязанского Россельхознадзора сообщили, что продукция ряда предприятий Республики Беларусь находится на усиленном лабораторном контроле. Эту информацию ведомство доводит до сведения заинтересованных организаций и лиц, которые ведут внешнеэкономическую деятельность.
По данным Россельхознадзора, под усиленный контроль попала продукция следующих предприятий:
- ТОО «ДЕП» (в молоке нашли превышение мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов);
- ТОО «Молпродукт» (выявление в молоке стеринов);
- цех убоя и переработки мяса птицы ОАО «Александрийское» (в мясе птицы нашли кокцидиостатики);
- ООО «Калинковичский маслосырзавод» (выявление в концентрате сывороточных белков превышения мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов);
- «Новогрудские дары» филиал ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат» (в пастеризованных сливках нашли бактерии кишечной палочки);
- ИООО «Горецкий пищевой комбинат» (в молочной сыворотке зафиксировали превышение мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов).
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Рязанцев предупредили о белорусских продуктах с бактериями
Продукция 11 предприятий находится на усиленном лабораторном контроле (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU