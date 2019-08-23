В замороженных голубцах рязанского производства нашли листерию

СЕГОДНЯ 12:08 2019-08-23T12:08:18+03:00

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Проверка Россельхознадзора выявила в замороженных голубцах, произведенных в Рязани ИП Киселевой М.Г., бактерии Listeria monocytogenes. Как сообщает пресс-служба управления, пробы были отобраны еще в начале 2019 года.

ИП сначала оштрафовали на 30 тысяч рублей, установив за производством усиленный лабораторный контроль. В результате этого контроля возбудителя листериоза выявили в продукции повторно, что повлекло очередное материальное взыскание - 40 тысяч рублей.

- Симптомами листериоза чаще всего являются лихорадка и боли в мышцах, которые могут предшествовать диарее или другим желудочно-кишечных проявлениям. Почти все больные листериозом имеют инфекции, при которых Listeria monocytogenes распространились за пределы желудочно-кишечного тракта, - информирует управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

ИСТОЧНИК KP.RU