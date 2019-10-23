На Куйбышевском шоссе произошло страшное ДТП
Рано утром 23 октября на Куйбышевском шоссе недалеко от Турлатова произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщается в социальных сетях.
По предварительным данным, лоб в лоб столкнулись две легковые иномарки, одна из них — Renault Duster.
«Авария сильная. Стоят пожарные, скорая помощь и ДПС. При нас подъехали спасатели.
Будьте аккуратны на дорогах», — призывает рязанка Надежда Горбунова и прикладывает фото последствий аварии.
Официальной информации о ДТП к настоящему времени не поступало, как нет и сведений о пострадавших.
Подробности дорожного происшествия уточняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU