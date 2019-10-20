В Рязани иномарка вылетела на тротуар и протаранила столб, водитель сбежал

СЕГОДНЯ 11:39 2019-10-20T11:58:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Автомобиль врезался в столб на улице ЗафабричнойФото: Александр ЕФАНОВ

В ночь на 20 октября в Рязани произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, напротив дома № 2 корпус 1 по улице Зафабричной (в поселке Юбилейный Московского района) автомобиль Renault вылетел на тротуар и врезался в столб.

По словам инспектора ГИБДД, осмотревшего место происшествия, водитель автомобиля, по всей видимости, сбежал. Пока неизвестно, один он был в машине в момент ДТП или нет. Неизвестно также и о пострадавших. Подробности этой странной аварии уточняются.

ГИБДД выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествияФото: Александр ЕФАНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU