2019-10-20T11:58:54+03:00
Происшествия

В Рязани иномарка вылетела на тротуар и протаранила столб, водитель сбежал

Полиция устанавливает обстоятельства ночного дорожно-транспортного происшествия и разыскивает владельца автомобиля
Александр РАДЫГИН
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Автомобиль врезался в столб на улице Зафабричной Фото: Александр ЕФАНОВ

Автомобиль врезался в столб на улице ЗафабричнойФото: Александр ЕФАНОВ

В ночь на 20 октября в Рязани произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, напротив дома № 2 корпус 1 по улице Зафабричной (в поселке Юбилейный Московского района) автомобиль Renault вылетел на тротуар и врезался в столб.

По словам инспектора ГИБДД, осмотревшего место происшествия, водитель автомобиля, по всей видимости, сбежал. Пока неизвестно, один он был в машине в момент ДТП или нет. Неизвестно также и о пострадавших. Подробности этой странной аварии уточняются.

ГИБДД выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия Фото: Александр ЕФАНОВ

ГИБДД выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествияФото: Александр ЕФАНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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