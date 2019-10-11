В центре Рязани иномарка на скорости протаранила «девятку»
Днем 11 октября на пересечении улиц Ленина и Свободы произошло жесткое ДТП – столкнулись автомобили Mazda и «Жигули» девятой модели с самарскими госномерами. Отечественную легковушку от удара выбросило на тротуар.
Фото: КП-Рязань.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель «девятки», травмировал ногу.
Пострадавший водитель отечественной легковушки. Фото: КП-Рязань.
По словам водителя иномарки, он не нарушил Правил дорожного движения и двигался по главной дороге со стороны улицы Соборной, когда ВАЗ неожиданно повернул налево, якобы на запрещающий сигнал светофора.
Фото: КП-Рязань.
В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.
Фото: КП-Рязань.
Фото: КП-Рязань.
Фото: КП-Рязань.
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ИСТОЧНИК KP.RU