2019-10-11T15:29:49+03:00
Происшествия

В центре Рязани иномарка на скорости протаранила «девятку»

ДТП произошло на пересечении улиц Ленина и Свободы. Пострадал один человек
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Фото: КП-Рязань.Фото: КП-Рязань.
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Днем 11 октября на пересечении улиц Ленина и Свободы произошло жесткое ДТП – столкнулись автомобили Mazda и «Жигули» девятой модели с самарскими госномерами. Отечественную легковушку от удара выбросило на тротуар.

Фото: КП-Рязань.

Фото: КП-Рязань.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель «девятки», травмировал ногу.

Пострадавший водитель отечественной легковушки. Фото: КП-Рязань.

Пострадавший водитель отечественной легковушки. Фото: КП-Рязань.

По словам водителя иномарки, он не нарушил Правил дорожного движения и двигался по главной дороге со стороны улицы Соборной, когда ВАЗ неожиданно повернул налево, якобы на запрещающий сигнал светофора.

Фото: КП-Рязань.

Фото: КП-Рязань.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

Фото: КП-Рязань.

Фото: КП-Рязань.

Фото: КП-Рязань.

Фото: КП-Рязань.

Фото: КП-Рязань.

Фото: КП-Рязань.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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