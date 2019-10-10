В смертельном ДТП под Рязанью погиб водитель немецкого внедорожника
Полиция сообщила подробности смертельного ДТП, которое произошло утром 10 октября на трассе в Рязанском районе.
Отмечается, что на 278-м км автодороги Калуга — Тула — Михайлов — Рязань столкнулись внедорожник Mercedes-Benz управлением 40-летнего водителя и грузовик DAF с полуприцепом.
В результате происшествия водитель внедорожника от полученных травм скончался на месте ДТП.
В настоящее время на месте аварии работают полицейские.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
На перекрестке Ленина и Свободы произошло серьезное ДТП
Дорогу в центре Рязани не поделили иномарка и отечественная легковушка (подробнее).
В Рязани разыскивают очевидцев жесткого ДТП у ТРЦ «Премьер»
На Московском в шоссе на мокрой от дождя дороге иномарка влетела в столб (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU