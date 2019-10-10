В смертельном ДТП под Рязанью погиб водитель немецкого внедорожника

СЕГОДНЯ 13:49 2019-10-10T13:54:06+03:00

Сорокалетний мужчина скончался на месте аварии еще до приезда бригады скорой помощи

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Полиция сообщила подробности смертельного ДТП, которое произошло утром 10 октября на трассе в Рязанском районе.

Отмечается, что на 278-м км автодороги Калуга — Тула — Михайлов — Рязань столкнулись внедорожник Mercedes-Benz управлением 40-летнего водителя и грузовик DAF с полуприцепом.

В результате происшествия водитель внедорожника от полученных травм скончался на месте ДТП.

В настоящее время на месте аварии работают полицейские.

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ИСТОЧНИК KP.RU