В Рязани разыскивают очевидцев жесткого ДТП у ТРЦ «Премьер»
4 октября около 19:30 на Московском шоссе произршло серьезное дорожно-транспортное происшествие, сообщается в группе «Подслушано у водителие Рязани».
«У „Премьера“, в столб. Будьте аккуратнее в дождик, уже третье ДТП встретила», — написала подписчица паблика Анна Рязанская.
По предварительным данным, автомобиль Mercedes на скорости влетел в столб. К счастью, никто из людей в дорожно-транспортном происшествии серьезно не пострадал.
В настоящее время один из участников ДТП просит откликнуться очевидцев момента аварии, либо предоставить записи с видеорегистраторов.
Официальной информации о происшествии на данный момент не поступало.
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ИСТОЧНИК KP.RU