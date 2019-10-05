В Рязани разыскивают очевидцев жесткого ДТП у ТРЦ «Премьер»

СЕГОДНЯ 08:57 2019-10-05T08:59:22+03:00

На Московском в шоссе на мокрой от дождя дороге иномарка влетела в столб

Изменить размер текста: A A

4 октября около 19:30 на Московском шоссе произршло серьезное дорожно-транспортное происшествие, сообщается в группе «Подслушано у водителие Рязани».

«У „Премьера“, в столб. Будьте аккуратнее в дождик, уже третье ДТП встретила», — написала подписчица паблика Анна Рязанская.

По предварительным данным, автомобиль Mercedes на скорости влетел в столб. К счастью, никто из людей в дорожно-транспортном происшествии серьезно не пострадал.

В настоящее время один из участников ДТП просит откликнуться очевидцев момента аварии, либо предоставить записи с видеорегистраторов.

Официальной информации о происшествии на данный момент не поступало.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Почти год идет следствие по делу водителя Nissan Navara, который устроил смертельное ДТП

В результате аварии погибла 20-летняя рязанка. Водитель на свободе и... за рулем (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU