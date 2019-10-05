2019-10-05T08:59:22+03:00
Происшествия

В Рязани разыскивают очевидцев жесткого ДТП у ТРЦ «Премьер»

На Московском в шоссе на мокрой от дождя дороге иномарка влетела в столб
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Фото: Анна Рязанская | https://vk.com/voditelrzn62Фото: Анна Рязанская | https://vk.com/voditelrzn62
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4 октября около 19:30 на Московском шоссе произршло серьезное дорожно-транспортное происшествие, сообщается в группе «Подслушано у водителие Рязани».

«У „Премьера“, в столб. Будьте аккуратнее в дождик, уже третье ДТП встретила», — написала подписчица паблика Анна Рязанская.

По предварительным данным, автомобиль Mercedes на скорости влетел в столб. К счастью, никто из людей в дорожно-транспортном происшествии серьезно не пострадал.

В настоящее время один из участников ДТП просит откликнуться очевидцев момента аварии, либо предоставить записи с видеорегистраторов.

Официальной информации о происшествии на данный момент не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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