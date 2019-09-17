Почти год расследуется дело по ДТП, в котором погибла 20-летняя рязанка

СЕГОДНЯ 09:31 2019-09-17T10:08:25+03:00

Смертельная авария произошла на трассе в Рыбновском районе в декабре прошлого года

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Расследование смертельного ДТП, которое произошло еще в декабре 2018 года в Рыбновском районе, продолжается. Об этом «Комсомолке» сообщили в УМВД России по Рязанской области.

Напомним, воскресным вечером 23 декабря на 35-м километре автодороги Спас-Клепики — Рязань 54-летний житель Владимирской области за рулем автомобиля Nissan Navara столкнулся на встречной полосе с «Ладой Приора».

Фото: УМВД России по Рязанской области.

В результате ДТП 20-летняя пассажирка автомобиля «Лады» скончалась по дороге в больницу, еще два пассажира легковушки — 21 и 24-летние парни, с травмами были госпитализированы.

По предварительным данным полиции, авария произошла из-за того, что водитель иномарки во время движения «не учел дорожно-метеорологические условия», а затем «не справился с управлением».

Фото: УМВД России по Рязанской области.

По факту смертельного ДТП было возбуждено уголовное дело, которое расследуется до настоящего времени. Подозреваемый в аварии мужчина все это время находится на свободе.

«В данном случае суд не счел необходимым заключения подозреваемого под стражу на время расследования. А изъятие у него водительских прав на время расследования, не предусмотрено законодательством, — пояснили «Комсомолке» в УМВД. — Что касается длительности расследования, то она обусловлена необходимостью проведения судебных медицинских экспертиз, направленных на установление исчерпывающего перечня телесных повреждений, полученных пострадавшими, в результате ДТП, а также установления степени их тяжести и вреда, причиненного здоровью пострадавших. Кроме того, назначены и проводятся необходимые автотехнические экспертизы. Расследование продолжается».

Фото: УМВД России по Рязанской области.

Как отметили в УМВД, срок следствия по уголовным делам данной категории продлевается, как правило, в связи с необходимостью проведения длительных судебных автотехнических и медицинских экспертиз.

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ИСТОЧНИК KP.RU