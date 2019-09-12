Момент ДТП с перевернувшимся в Канищеве внедорожником попал на видео

СЕГОДНЯ 19:48 2019-09-12T19:54:25+03:00

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Появилось видео с моментом ДТП в микрорайоне Канищево на улице Бирюзова. Напомним, авария произошла вечером 12 сентября. Дорогу не поделили два внедорожника.

По предварительным данным, в ДТП не обошлось без пострадавших. По словам очевидцев, на месте аварии работали две бригады скорой медицинской помощи.

- УАЗ китайскому внедорожнику проиграл, - иронично заметил в комментариях один из подписчиков.

-Я бы не сказал... Китай лбом бил, а УАЗ борт подставил. Жесткость кузова себя по-разному повела.

Подробности ДТП уточняются.

В Канищеве переврнулся УАЗ.

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ИСТОЧНИК KP.RU