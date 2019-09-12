2019-09-12T19:54:25+03:00
Происшествия

Момент ДТП с перевернувшимся в Канищеве внедорожником попал на видео

Дорожно-транспортное происшествие попало на запись видеорегистраторов проезжающих автомобилей
Поделиться:
Фото: https://vk.com/voditelrzn62Фото: https://vk.com/voditelrzn62
Изменить размер текста:

Появилось видео с моментом ДТП в микрорайоне Канищево на улице Бирюзова. Напомним, авария произошла вечером 12 сентября. Дорогу не поделили два внедорожника.

По предварительным данным, в ДТП не обошлось без пострадавших. По словам очевидцев, на месте аварии работали две бригады скорой медицинской помощи.

- УАЗ китайскому внедорожнику проиграл, - иронично заметил в комментариях один из подписчиков.

-Я бы не сказал... Китай лбом бил, а УАЗ борт подставил. Жесткость кузова себя по-разному повела.

Подробности ДТП уточняются.

В Канищеве переврнулся УАЗ.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Своих не бросаем? Водитель рязанского училища ВДВ попал в ДТП

Военный вуз сразу попытался отсудить у старшего сержанта 360 тыс рублей. Что из этого получилось... (подробнее).

Пьяный рязанец убил пассажира, врезавшись на скорости в столб

Смертельное ДТП произошло в одном из селений Сараевского района (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ДТП с перевернувшимся внедорожником спровоцировало большую пробку на Северной окружной Рязани
В Рыбновском районе зафиксировано горение торфяников
КПК «Честный капитал»: «Мы ликвидировались, но деньги выплатим»
Исчез 37-летний рязанец – вестей о нем нет две недели
В Рязани организовали флешмоб с требованием наказать хозяина Мухтара
Впервые в Рязанской области одну из дорог «омолодили»
«Мармакс» рассказал о преимуществах паркового квартала «Голландия»
За ТЦ «Барс Премиум» на две недели закроют движение транспорта
Уволен директор рязанского филиала МГИК, не поддержавший ликвидацию вуза
На улице Соборной за «Детским миром» массово задерживают мигрантов
Историческому центру Рязани могут придать особый статус
Лезем в шкаф: осень придет в Рязанскую область уже в субботу
Рязанцу вынесли приговор за убийство подруги монтировкой
На сельской рязанской дороге не разминулись две легковушки
Суд встал на сторону инвалида-колясочника в споре против застройщика
«Фокс, а ты гулять пойдешь?» Два рязанских кролика умилили соцсети
Обманутые пайщики КПК «Честный капитал» пишут заявления в полицию
Новичок ВХЛ из Узбекистана «отгрузил» ХК «Рязань» пять безответных шайб
Горящий в Рязани склад с пестицидами показали изнутри
«Рязань-ВДВ» потерпела самое крупное в своей истории поражение
В центре Рязани перекроют движение ради «Кросса наций»
В СК России проанализированы случаи безвестного исчезновения детей
В Рязани торжественно открыли технопарк «Точка кипения»
Рязанцев ездящих по трассе М5 простят помочь в поиске пропавшей пенсионерки
В четверг в пяти районах Рязанской области отключат электричество
В Михайлове на пожаре погиб мужчина
Инвестор намерен построить в Рязанской области элеватор и три свинокомплекса