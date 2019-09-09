Пьяный рязанец убил пассажира, врезавшись на скорости в столб

СЕГОДНЯ 07:19 2019-09-09T07:20:31+03:00

Смертельное ДТП произошло в одном из селений Сараевского района

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Рано утром 7 сентября 25-летний пьяный водитель за рулем «Жигули» 15-ой модели попал в ДТП в селе Таптыково Сараевского района, сообщает пресс-служба УГИБДД по Рязанской области.

По предварительным данным, мужчина на большой скорости врезался в столб линии электропередач.

В результате ДТП 23-летний пассажир отечественной легковушки погиб.

В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Полиция уточняет все обстоятельства случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU