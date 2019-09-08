У таможни на Московском шоссе произошло серьезное массовое ДТП

СЕГОДНЯ 01:00 2019-09-08T01:00:59+03:00

Недалеко от остановки «паровозиком» столкнулись четыре автомобиля

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Вечером 7 сентября недалеко от остановки «Таможня» на Московском шоссе произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, сообщается в группе «Подслушано у водителей в Рязани».

По информации очевидцев, столкнулись четыре попутных легковых автомобиля.

«Второй ряд. Четыре машины паровозиком», - говорится в сообщении одного из подписчиков группы.

Сведений о пострадавших, как и официальной информации о ДТП, не поступало.

Напомним, в ночь на 6 сентября на парковке ТРЦ «Барс на Московском» пьяный водитель устроил массовое дорожно-транспортное происшествие (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU