Уснувший водитель Mercedes на трассе «Каспий» погубил себя и пассажира
6 сентября в Скопинском районе два человека погибли в ДТП на трассе «Каспий». Когда на часах было 4.20, на 248 километре столкнулись Mercedes и грузовик МАЗ с прицепом.
По предварительной информации, водитель автомобиля немецкой марки, 43-летний мужчина, уснул за рулем из-за сильного утомления. Он и его 22-летний пассажир скончались на месте аварии, сообщает пресс-служба областного УМВД. Грузовиком управлял 34-летний житель Тамбовской области, ему оказана медицинская помощь.
За предыдущие сутки смертельных случаев на дорогах Рязанской области зарегистрировано не было – в 3 ДТП пострадали 8 человек.
Фото: 62.мвд.рф
ИСТОЧНИК KP.RU