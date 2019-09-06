2019-09-06T10:47:23+03:00
Происшествия

Уснувший водитель Mercedes на трассе «Каспий» погубил себя и пассажира

В Скопинском районе иномарка столкнулась с грузовиком МАЗ
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Фото: 62.мвд.рфФото: 62.мвд.рф
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6 сентября в Скопинском районе два человека погибли в ДТП на трассе «Каспий». Когда на часах было 4.20, на 248 километре столкнулись Mercedes и грузовик МАЗ с прицепом.

По предварительной информации, водитель автомобиля немецкой марки, 43-летний мужчина, уснул за рулем из-за сильного утомления. Он и его 22-летний пассажир скончались на месте аварии, сообщает пресс-служба областного УМВД. Грузовиком управлял 34-летний житель Тамбовской области, ему оказана медицинская помощь.

За предыдущие сутки смертельных случаев на дорогах Рязанской области зарегистрировано не было – в 3 ДТП пострадали 8 человек.

Фото: 62.мвд.рф

Фото: 62.мвд.рф

ИСТОЧНИК KP.RU

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