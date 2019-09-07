2019-09-07T10:32:59+03:00
Происшествия

Пьяный рязанец устроил массовое ДТП на парковке ТЦ «Барс»

Полиция задержала виновника аварии, но сейчас разыскивают водителя одного из пострадавших автомобиля
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Фото: ПУВР.Фото: ПУВР.
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В ночь на 6 сентября на парковке ТРЦ «Барс на Московском» произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, сообщается в группе «Подслушано у водителей Рязани».

По данным очевидцев, пьяный водитель влетел в Volkswagen Polo, после этого протаранил третий автомобиль. Прибывшие на место происшествия сотрудники ДПС ГИБДД задержали виновника аварии.

В настоящее время разыскивается владелец Volkswagen. Полицейские не смогли до него дозвониться, а разбитая машина по-прежнему на парковке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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