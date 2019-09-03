На Куйбышевском шоссе произошло страшное лобовое ДТП

СЕГОДНЯ 07:44 2019-09-03T07:48:18+03:00

На окраине Рязани столкнулись две иномарки. Подробности аварии уточняются

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Вечером 2 сентября на Куйбышевском шоссе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, сообщается в группе «Подслушано у водителей в Рязани».

По предварительным данным, на скорости лоб в лоб столкнулись две иномарки - Ford и Daewoo Nexia.

- Тоже видел, автомобиль в мясо, от удара машины разбросало с первоначальной траектории, но влетели точно лоб в лоб, - написал один из подписчиков паблика.

В результате ДТП автомобили получили серьезные механические повреждения. Сведений о пострадавших не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU