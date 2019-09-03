На Куйбышевском шоссе произошло страшное лобовое ДТП
Вечером 2 сентября на Куйбышевском шоссе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, сообщается в группе «Подслушано у водителей в Рязани».
По предварительным данным, на скорости лоб в лоб столкнулись две иномарки - Ford и Daewoo Nexia.
- Тоже видел, автомобиль в мясо, от удара машины разбросало с первоначальной траектории, но влетели точно лоб в лоб, - написал один из подписчиков паблика.
В результате ДТП автомобили получили серьезные механические повреждения. Сведений о пострадавших не поступало.
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ИСТОЧНИК KP.RU