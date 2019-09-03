2019-09-03T07:48:18+03:00
Происшествия

На Куйбышевском шоссе произошло страшное лобовое ДТП

На окраине Рязани столкнулись две иномарки. Подробности аварии уточняются
Поделиться:
Фото: Василий Гаврилин | https://vk.com/voditelrzn62Фото: Василий Гаврилин | https://vk.com/voditelrzn62
Изменить размер текста:

Вечером 2 сентября на Куйбышевском шоссе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, сообщается в группе «Подслушано у водителей в Рязани».

По предварительным данным, на скорости лоб в лоб столкнулись две иномарки - Ford и Daewoo Nexia.

- Тоже видел, автомобиль в мясо, от удара машины разбросало с первоначальной траектории, но влетели точно лоб в лоб, - написал один из подписчиков паблика.

В результате ДТП автомобили получили серьезные механические повреждения. Сведений о пострадавших не поступало.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

На трассе под Рязанью произошло страшное лобовое ДТП

Дорогу не поделили «Волга» и внедорожник Range Rover (подробнее).

В Рязани пожилой инвалид на «шестерке» врезался в столб и погиб

В течение недели на улице Халтурина произошло второе смертельное ДТП (подробнее с фото).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Чудеса случаются. Спустя 20 лет пропавшая девочка нашла родителей
Между Рязанью и Зарайском вновь стали ходить автобусы
В Рязани открылся Яндекс.Лицей – начался прием учеников
Виновника ДТП с двумя погибшими в Рязани отправили под стражу
«Роснефть» зажгла новые звезды на ежегодном корпоративном фестивале
В Рязанской области стартовала подписная кампания на 1 полугодие 2020 года
В гараже на окраине Рязани обнаружили ящики с человеческими черепами
На торгах по замене лифтов в Рязани предложили кабальные контракты
В Рязанском училище ВДВ открыли классы по новым специальностям
В Шиловском районе на несколько дней отключат газ
VELLCOM group предложил рязанским детям нарисовать дом мечты
Экс-мэр Рязани должен бюджету города более 20 млн рублей
Студенты-радиотехники в Рязани отпраздновали День знаний
Экс-кандидат в главы администрации Рязани заявил о недопуске по формальным причинам
Обгон через сплошную: в райцентре Ермишь произошло серьезное ДТП
Рязанская школа отпраздновала 55-летие, выпустив в небо белых голубей
Против закрытия в Рязани института культуры создали петицию
В Ряжске автомобилист протаранил мотоцикл с подростками и скрылся
Рязанца Булаева наградили орденом по указу Путина
Рязанка, которой собирали деньги в соцсетях, умерла от разрыва артерии в мозге
Незаконно уволенный сторож рязанского детсада отсудил больше 100 тысяч рублей
К началу нового учебного года «Зеленый сад» и «СМ-Клиника» подарили детям веселый праздник