В Рязани пожилой инвалид на «шестерке» врезался столб и погиб

СЕГОДНЯ 10:10 2019-09-01T10:13:35+03:00

В течение недели на улице Халтурина произошло второе смертельное ДТП [фото]

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Днем 31 августа на улице Халтурина 80-летний рязанец за рулем автомобиля «Жигули» шестой модели, двигаясь в сторону улицы Есенина, не справился с управлением и врезался на скорости в опору уличного освещения. О происшествии информирует региональное УГИБДД.

В результате ДТП водитель погиб. По факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства уточняются.

Фото: УМВД России по Рязанской области.

Отметим, что на заднем стекле отечественной легковушки был прикреплен знак «Инвалид», который выдают только лицам с I и II группой, а также перевозчикам детей-инвалидов.

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ИСТОЧНИК KP.RU