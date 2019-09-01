В Рязани пожилой инвалид на «шестерке» врезался столб и погиб
Днем 31 августа на улице Халтурина 80-летний рязанец за рулем автомобиля «Жигули» шестой модели, двигаясь в сторону улицы Есенина, не справился с управлением и врезался на скорости в опору уличного освещения. О происшествии информирует региональное УГИБДД.
В результате ДТП водитель погиб. По факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства уточняются.
Фото: УМВД России по Рязанской области.
Отметим, что на заднем стекле отечественной легковушки был прикреплен знак «Инвалид», который выдают только лицам с I и II группой, а также перевозчикам детей-инвалидов.
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ИСТОЧНИК KP.RU