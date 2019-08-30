Полиция задержала водителя, скрывшегося с места ДТП на Халтурина
Полицейские задержали виновника ДТП на улице Халтурина, в котором погибли два человека, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области. По данным полиции, автомобиль Daewoo Nexia двигаясь по улице Халтурина в сторону улицы Есенина, сбил 45-летнего рязанца, который стоял на обочине дороги. После этого машина на скорости влетела в дерево. Водитель с места происшествия скрылся.
Фото: УМВД России по Рязанской области.
Вскоре, благодаря оперативным действиям, полицейские задержали водителя. Им оказался 23-летний рязанец.
По предварительным данным, молодой человек не справился с управлением.
В результате ДТП погибли два пассажира иномарки, пешеход и еще два пассажира госпитализированы. Сам водитель не пострадал.
Возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU