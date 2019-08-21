В Михайловском районе иномарка снесла с трассы грузовик
Утром 20 августа в Михайловском районе 69-летний москвич за рулем автомобиля Mitsubishi Lancer влетел в грузовик ГАЗ, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.
В результате ДТП водитель автомобиля иномарки с травмами госпитализирован.
По факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства уточняются.
Фото: УМВД России по Рязанской области.
Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых три человека получили травмы.
Инспекторы ДПС выявили 3769 нарушений Правил дорожного движения и задержали четыре пьяных водителя.
Фото: УМВД России по Рязанской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU