2019-08-21T10:10:17+03:00
Происшествия

В Михайловском районе иномарка снесла с трассы грузовик

В серьезном ДТП пострадал пенсионер из Москвы. Мужчину госпитализировали в одну из рязанских клиник
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Фото: УМВД России по Рязанской области.Фото: УМВД России по Рязанской области.
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Утром 20 августа в Михайловском районе 69-летний москвич за рулем автомобиля Mitsubishi Lancer влетел в грузовик ГАЗ, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В результате ДТП водитель автомобиля иномарки с травмами госпитализирован.

По факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства уточняются.

Фото: УМВД России по Рязанской области.

Фото: УМВД России по Рязанской области.

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых три человека получили травмы.

Инспекторы ДПС выявили 3769 нарушений Правил дорожного движения и задержали четыре пьяных водителя.

Фото: УМВД России по Рязанской области.

Фото: УМВД России по Рязанской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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