2019-08-30T09:36:34+03:00
Происшествия

В страшной ночной аварии на Халтурина в Рязани погибли два человека

По словам очевидцев, водитель сначала сбил дорожного рабочего, а потом на скорости влетел в дерево
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Фото: Александр Грущин|https://vk.com/voditelrzn62Фото: Александр Грущин|https://vk.com/voditelrzn62
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В ночь на 30 августа на улице Халтурина в Рязани произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Сообщение и фотографии с места ДТП появились в социальных сетях.

По словам очевидцев, автомобиль Daewoo Nexia по касательной зацепил дорожного рабочего и на скорости влетел в дерево. По предварительным данным, в аварии погибли два человека, еще несколько человек получили травмы. Виновник ДТП якобы скрылся с места происшествия.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства ДТП. Подробности аварии уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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