В страшной ночной аварии на Халтурина в Рязани погибли два человека
В ночь на 30 августа на улице Халтурина в Рязани произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Сообщение и фотографии с места ДТП появились в социальных сетях.
По словам очевидцев, автомобиль Daewoo Nexia по касательной зацепил дорожного рабочего и на скорости влетел в дерево. По предварительным данным, в аварии погибли два человека, еще несколько человек получили травмы. Виновник ДТП якобы скрылся с места происшествия.
В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства ДТП. Подробности аварии уточняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU