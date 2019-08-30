В страшной ночной аварии на Халтурина в Рязани погибли два человека

СЕГОДНЯ 09:34 2019-08-30T09:36:34+03:00

По словам очевидцев, водитель сначала сбил дорожного рабочего, а потом на скорости влетел в дерево

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В ночь на 30 августа на улице Халтурина в Рязани произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Сообщение и фотографии с места ДТП появились в социальных сетях.

По словам очевидцев, автомобиль Daewoo Nexia по касательной зацепил дорожного рабочего и на скорости влетел в дерево. По предварительным данным, в аварии погибли два человека, еще несколько человек получили травмы. Виновник ДТП якобы скрылся с места происшествия.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства ДТП. Подробности аварии уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU