2019-08-29T10:18:56+03:00
Происшествия

В Александро-Невском районе ВАЗ на скорости влетел в грузовик

Водитель легковушки с травмами госпитализирован. Полиция проводит проверку по факту аварии [фото]
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Фото: УМВД России по Рязанской области.Фото: УМВД России по Рязанской области.
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В ночь на 29 августа в Александро-Невском районе 19-летний местный житель за рулем автомобиля ВАЗ-2113 столкнулся с грузовиком Mercedes-Benz, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Фото: УМВД России по Рязанской области.

Фото: УМВД России по Рязанской области.

В результате ДТП водитель отечественной легковушки с травмами госпитализирован.

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых два человека получили травмы.

Фото: УМВД России по Рязанской области.

Фото: УМВД России по Рязанской области.

Инспекторы ДПС выявили 5 382 нарушения Правил дорожного движения и задержали четырех пьяных водителей.

Фото: УМВД России по Рязанской области.

Фото: УМВД России по Рязанской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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