В Александро-Невском районе ВАЗ на скорости влетел в грузовик
В ночь на 29 августа в Александро-Невском районе 19-летний местный житель за рулем автомобиля ВАЗ-2113 столкнулся с грузовиком Mercedes-Benz, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.
Фото: УМВД России по Рязанской области.
В результате ДТП водитель отечественной легковушки с травмами госпитализирован.
Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых два человека получили травмы.
Фото: УМВД России по Рязанской области.
Инспекторы ДПС выявили 5 382 нарушения Правил дорожного движения и задержали четырех пьяных водителей.
Фото: УМВД России по Рязанской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU