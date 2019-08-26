2019-08-26T08:10:23+03:00
Происшествия

Появилось видео с места смертельного ДТП под Рязанью

Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства трагической аварии недалеко от областного центра
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Фото: Юлия Елисеева | https://vk.com/voditelrzn62Фото: Юлия Елисеева | https://vk.com/voditelrzn62
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Появилось видео с места смертельного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в минувшее воскресенье на трассе РязаньРяжск. Напомним, авария произошла около полудня 25 августа. В 24 км от областного центра столкнулись «семерка», КамАЗ и Renault.

По предварительным данным, ВАЗ занесло, автомобиль вылетел на встречную полосу, где врезался в грузовик, а затем отлетел в попутную иномарку (читать подробнее).

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

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Видео Татьяны Гориной:

Последствия смертельного ДТП под Ряжском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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