Появилось видео с места смертельного ДТП под Рязанью

СЕГОДНЯ 08:08 2019-08-26T08:10:23+03:00

Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства трагической аварии недалеко от областного центра

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Появилось видео с места смертельного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в минувшее воскресенье на трассе Рязань — Ряжск. Напомним, авария произошла около полудня 25 августа. В 24 км от областного центра столкнулись «семерка», КамАЗ и Renault.

По предварительным данным, ВАЗ занесло, автомобиль вылетел на встречную полосу, где врезался в грузовик, а затем отлетел в попутную иномарку (читать подробнее).

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

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Видео Татьяны Гориной:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/728021" frameborder="0"></iframe> Последствия смертельного ДТП под Ряжском.

ИСТОЧНИК KP.RU