Появилось видео с места смертельного ДТП под Рязанью
Появилось видео с места смертельного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в минувшее воскресенье на трассе Рязань — Ряжск. Напомним, авария произошла около полудня 25 августа. В 24 км от областного центра столкнулись «семерка», КамАЗ и Renault.
По предварительным данным, ВАЗ занесло, автомобиль вылетел на встречную полосу, где врезался в грузовик, а затем отлетел в попутную иномарку (читать подробнее).
В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.
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Видео Татьяны Гориной:
Последствия смертельного ДТП под Ряжском.
ИСТОЧНИК KP.RU