Пенсионерка на Lexus устроила ДТП в центре Рязани

СЕГОДНЯ 13:18 2019-08-22T13:19:15+03:00

Женщина столкнулась со второй иномаркой во время разворота

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Днем 21 августа на улице Горького 61-летняя рязанка за рулем Lexus NX200 во время разворота столкнулась с двигающимся в попутном направлении автомобилем Nissan Murano, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Фото: УМВД России по Рязанской области.

В результате ДТП женщина, а также два пассажира Nissan обращались за медицинской помощью.

По факту происшествия полиция проводит проверку, сотрудники ДПС выясняют все обстоятельства случившегося.

Фото: УМВД России по Рязанской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU