2019-08-22T10:53:53+03:00
Происшествия

Из-за пьяного москвича две машины улетели в кювет на рязанской трассе

Сначала гость из Москвы сам вылетел с дороги, а потом за ним последовала «пятерка», чтобы избежать аварии
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Фото: УМВД России по Рязанской области.Фото: УМВД России по Рязанской области.
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Днем 21 августа в Касимовском районе 62-летний водитель из Москвы за рулем «УАЗ Патриот» не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся, сообщает пресс-служба регионального УМВД. В это же время 27-летний водитель на «Жигули» пятой модели, чтобы избежать столкновения с УАЗом, так же съехал на скорости в кювет.

Фото: УМВД России по Рязанской области.

Фото: УМВД России по Рязанской области.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что водитель «УАЗ Патриот» в момент ДТП был пьяным. В его организме находилось 0,75 мг/л алкоголя.

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в результате которых девять человек получили травмы.

Инспекторы ДПС выявили 3657 нарушений Правил дорожного движения и задержали шесть пьяных водителей.

Фото: УМВД России по Рязанской области.

Фото: УМВД России по Рязанской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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