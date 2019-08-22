Из-за пьяного москвича две машины улетели в кювет на рязанской трассе
Днем 21 августа в Касимовском районе 62-летний водитель из Москвы за рулем «УАЗ Патриот» не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся, сообщает пресс-служба регионального УМВД. В это же время 27-летний водитель на «Жигули» пятой модели, чтобы избежать столкновения с УАЗом, так же съехал на скорости в кювет.
Фото: УМВД России по Рязанской области.
Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что водитель «УАЗ Патриот» в момент ДТП был пьяным. В его организме находилось 0,75 мг/л алкоголя.
Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в результате которых девять человек получили травмы.
Инспекторы ДПС выявили 3657 нарушений Правил дорожного движения и задержали шесть пьяных водителей.
Фото: УМВД России по Рязанской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU