2019-08-25T16:27:19+03:00
Происшествия

В ДТП с выездом на «встречку» под Рязанью один человек погиб, пятеро пострадали

«Семерка» столкнулась сначала с КАМАЗом, а затем с Renault
Антон КОНОВАЛОВ
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25 августа на трассе Рязань - Ряжск случилось ДТП, в результате которого один человек погиб, а еще пятеро пострадали. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе областного УМВД, в 11.40 в 24 километрах от областного центра столкнулись ВАЗ-2107, КАМАЗ и Renault.

По предварительной информации, «семерка» ушла в занос и выехала на встречную полосу, где врезалась в КАМАЗ, а затем отлетела в попутную иномарку. Пассажирка автомобиля ВАЗ 1970 года рождения скончалась, водитель отечественной легковушки и четыре человека из салона Renault получили различные травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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