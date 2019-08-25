В Рязани случилось серьезное ДТП с участием трех автомобилей
Три иномарки столкнулись на перекрестке с улицей Военных Автомобилистов
Фото: vk.com/tkr_rzn
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25 августа на Михайловском шоссе в Рязани случилось серьезное ДТП. Около 12.30 на перекрестке с улицей Военных Автомобилистов столкнулись три легковые машины – Toyota, Volkswagen и Hyundai, сообщает ТКР.
Информация о случившемся, в том числе о наличии пострадавших, уточняется.
Напомним, в конце недели полиция проводит масштабные рейды и уделяет особое внимание выявлению фактов пьяной езды. Уже в пятницу задержаны 6 нетрезвых водителей, зафиксировано более 10 тысяч нарушений ПДД.
Фото: vk.com/tkr_rzn
ИСТОЧНИК KP.RU