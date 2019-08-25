В Рязани случилось серьезное ДТП с участием трех автомобилей

СЕГОДНЯ 15:09 2019-08-25T15:09:52+03:00

Три иномарки столкнулись на перекрестке с улицей Военных Автомобилистов

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25 августа на Михайловском шоссе в Рязани случилось серьезное ДТП. Около 12.30 на перекрестке с улицей Военных Автомобилистов столкнулись три легковые машины – Toyota, Volkswagen и Hyundai, сообщает ТКР.

Информация о случившемся, в том числе о наличии пострадавших, уточняется.

Напомним, в конце недели полиция проводит масштабные рейды и уделяет особое внимание выявлению фактов пьяной езды. Уже в пятницу задержаны 6 нетрезвых водителей, зафиксировано более 10 тысяч нарушений ПДД.

Фото: vk.com/tkr_rzn

ИСТОЧНИК KP.RU