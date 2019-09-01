В рязанском дворе женщина на иномарке сбила 9-летнего ребенка

СЕГОДНЯ 09:06 2019-09-01T09:12:34+03:00

В результате ДТП мальчика госпитализировали. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося [фото]

Изменить размер текста: A A

Днем 31 августа на улице Большой в Рязани произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Фото: УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, на проезжей части во дворе дома №102 молодая женщина за рулем автомобиля Ford EcoSport сбила девятилетнего мальчика. Судя по фотографиям с места ДТП, от удара с ребенка слетели тапки и бейсболка, а на асфальте видны следы крови.

Фото: УМВД России по Рязанской области.

В результате дорожно-транспортного происшествия ребенка доставили в медицинское учреждение. По факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства уточняются.

Фото: УМВД России по Рязанской области.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Рязани запретили поворот с Первомайского проспекта на улицу Чкалова

Решение властей города позволит снизить нагрузку на дорогу и уменьшить количество ДТП (подробнее).

Полиция задержала водителя, скрывшегося с места ДТП на Халтурина

В УМВД рассказали подробности смертельного дорожно-транспортного происшествия (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU