В рязанском дворе женщина на иномарке сбила 9-летнего ребенка
Днем 31 августа на улице Большой в Рязани произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
Фото: УМВД России по Рязанской области.
По предварительным данным, на проезжей части во дворе дома №102 молодая женщина за рулем автомобиля Ford EcoSport сбила девятилетнего мальчика. Судя по фотографиям с места ДТП, от удара с ребенка слетели тапки и бейсболка, а на асфальте видны следы крови.
Фото: УМВД России по Рязанской области.
В результате дорожно-транспортного происшествия ребенка доставили в медицинское учреждение. По факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства уточняются.
Фото: УМВД России по Рязанской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU