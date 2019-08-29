2019-08-29T09:27:02+03:00
Общество

В Рязани запретили поворот с Первомайского проспекта на улицу Чкалова

Решение властей города позволит снизить нагрузку на дорогу и уменьшить количество ДТП
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В Рязани запретили левый поворот с Первомайского проспекта на улицу Чкалова. Напомним, ранее администрация города предупреждала об исключении поворота, чтобы обеспечить пропускную способность дороги по Первомайскому проспекту.

Кроме того, по данным властей, такая мера позволит снизить количество дорожно-транспортных происшествий этом участке дороги.

Напомним, впервые об отмене левых поворотах на дорогах Рязани заговорили в феврале 2015 года. Тогдашний глава администрации Олег Булеков прямо говорил, чтобы разгрузить дороги – нужны управленческие решения, «где-то отменить левые повороты, а где-то сделать выделенную полосу для движения общественного транспорта» (читать подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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