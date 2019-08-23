Левый поворот с Первомайского проспекта на улицу Чкалова запретят

СЕГОДНЯ 18:17 2019-08-23T18:20:38+03:00

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С 29 августа в Рязани запретят левый поворот с Первомайского проспекта на улицу Чкалова, установив соответствующие дорожные знаки. Так администрация Рязани намерена снизить количество ДТП на участке, сообщается на сайте исполнительного органа власти.

Напомним, еще в 2015 году Олег Булеков рассматривал отмену левых поворотов как один из инструментов влияния на дорожную обстановку. С тех пор были отменены в числе прочих поворот с улицы Есенина на улицу Горького и с Первомайского проспекта на проезд Завражнова.

ИСТОЧНИК KP.RU