На трассе под Рязанью произошло страшное лобовое ДТП
Вечером 1 сентября в Рязанском районе на трассе Рязань — Спас-Клепики произошло лобовое ДТП. Видео с последствие аварии выложили в группе «Новости Рязани ВКонтакте».
По предварительным данным, трассу не поделили Range Rover и «Волга». Сведений о пострадавших пока не поступало, но судя по записи с видеорегистратора, авария очень серьезная. Один из автомобилей буквально раздавило.
В настоящее время на месте ДТП работает полиция. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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Авария на трассе Рязань - Клепики.
ИСТОЧНИК KP.RU