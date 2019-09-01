На трассе под Рязанью произошло страшное лобовое ДТП

СЕГОДНЯ 20:29 2019-09-01T20:35:04+03:00

Дорогу не поделили «Волга» и внедорожник Range Rover. Сведений о пострадавших пока не поступало

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Вечером 1 сентября в Рязанском районе на трассе Рязань — Спас-Клепики произошло лобовое ДТП. Видео с последствие аварии выложили в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

По предварительным данным, трассу не поделили Range Rover и «Волга». Сведений о пострадавших пока не поступало, но судя по записи с видеорегистратора, авария очень серьезная. Один из автомобилей буквально раздавило.

В настоящее время на месте ДТП работает полиция. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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Авария на трассе Рязань - Клепики.

ИСТОЧНИК KP.RU