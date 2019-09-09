Неосторожное ДТП: училище ВДВ пыталось отсудить у контрактника 360 тыс рублей

СЕГОДНЯ 11:13 2019-09-09T11:25:27+03:00

Старший сержант врезался в машину, которая остановилась перед «зеброй», пропуская пешехода. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Гарнизонный военный суд рассмотрел гражданское дело по иску Рязанского воздушно-десантного училища имени Маргелова к военнослужащему контрактной службы о взыскании денежных средств.

Суд установил, что вечером 2 июня 2018 года контрактник попал в ДТП на автомобиле, принадлежащем училищу. Как указано в материалах дела, старший сержант врезался в машину, которая остановилась перед «зеброй», пропуская пешехода.

После рассмотрения дела в Советском районном суде с училища в пользу потерпевшей – за причинение механических повреждений автомобилю - было взыскано 360 859 рублей.

Вооружившись законом «О материальной ответственности военнослужащих», РВВДКУ обратилось в суд и просило взыскать со старшего сержанта в пользу училища в счет возмещения материального ущерба 360 859 рублей и госпошлину в размере 6 808 рублей.

Однако, в указанном выше законе содержится исчерпывающий перечень случаев полной материальной ответственности военнослужащих:

- если причинен ущерб имуществу, которое передано под отчет для хранения, перевозки и т.д.;

- если в действиях военнослужащего содержатся признаки уголовного преступления;

- если ущерб причинен в результате умышленного хищения, порчи, повреждения;

- если умышленные действия военнослужащего привели к затратам на лечение;

- если военнослужащие «добровольно привели себя в состояние опьянения».

При определении вины ответчика суд исходил из пояснений, данных ответчиком в судебном заседании, о том, что он при совершении ДТП действовал с неосторожной формой вины. Каких-либо доказательств того, что водитель подлежит привлечению к полной материальной ответственности, суду не представлено.

Кроме того, согласно выписке из приказа начальника училища, автомобиль не передавался ответчику под отчет для его сбережения, а было закреплено за ним только с целью эксплуатации.

Поскольку ущерб имуществу был причинен старшим сержантом по неосторожности при исполнении обязанностей военной службы, он должен нести материальную ответственность в размере причиненного ущерба, но не более двух окладов месячного денежного содержания.

Согласно справке из училища, оклад месячного денежного содержания военнослужащего составляют всего 29 952 рубля. В связи с этим, суд пришел к выводу, что контрактник подлежит привлечению к ограниченной материальной ответственности в размере одного оклада. Плюс к этому водитель должен возместить в пользу училища уплаченную госпошлину в размере 1 098 рублей. В остальной сумме требований необходимо отказать.

Решение суда вступило в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU