Экс-курсант рязанского училища ВДВ должен родному вузу более 460 тыс рублей
В Рязанском гарнизонном суде рассмотрели иск военного прокурора к бывшему курсанту десантного училища о взыскании денежных средств, затраченных на его военную и специальную подготовку.
Установлено, что 1 августа 2014 года молодого человека зачислили курсантом на первый курс РВВДКУ. Спустя год он заключил контракт с Министерством обороны РФ в лице начальника училища о прохождении военной службы с фиксированным значением суммы подлежащих возмещению средств в размере 120 800 рублей в год.
25 июня 2018 года курсанта отчислили из училища в связи неуспеваемостью. Согласно закону «О воинской обязанности и военной службе» граждане, отчисленные из военных образовательных учреждений, возмещают средства федерального бюджета, затраченные на их спецподготовку.
В связи с этим военный прокурор просил суд взыскать с бывшего курсанта деньги в размере 463 066 рублей. Всю сумму, а также госпошлину в размере 7 830 рублей необходимо перечислить на лицевой счет училища.
Рассмотрев материалы дела, суд удовлетворил иск военного прокурора в полном объеме.
Решение суда вступило в законную силу.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
В Рязани пьяные контрактники учинили дебош в магазине «Хмель»
Когда к месту происшествия прибыли полицейские, один из бойцов не успокоился. Суд признал солдата виновным в оскорблении представителя власти... (подробнее).
В Рязани осудили контрактника, убившего в ДТП двух человек
Военнослужащий выехал на встречную полосу для обгона, но не успел завершить маневр. Вину он признал, срок получил, но родные погибших недовольны (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU