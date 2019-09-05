Экс-курсант рязанского училища ВДВ должен родному вузу более 460 тыс рублей

СЕГОДНЯ 10:23 2019-09-05T10:23:24+03:00

Если курсанты не желают учиться, недисциплинированны и не успевают, то обязаны возместить оплату военной составляющей обучения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Молодого человека отчислили по неуспеваемости. Теперь нужно возместить затраты на его военную и специальную подготовку

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В Рязанском гарнизонном суде рассмотрели иск военного прокурора к бывшему курсанту десантного училища о взыскании денежных средств, затраченных на его военную и специальную подготовку.

Установлено, что 1 августа 2014 года молодого человека зачислили курсантом на первый курс РВВДКУ. Спустя год он заключил контракт с Министерством обороны РФ в лице начальника училища о прохождении военной службы с фиксированным значением суммы подлежащих возмещению средств в размере 120 800 рублей в год.

25 июня 2018 года курсанта отчислили из училища в связи неуспеваемостью. Согласно закону «О воинской обязанности и военной службе» граждане, отчисленные из военных образовательных учреждений, возмещают средства федерального бюджета, затраченные на их спецподготовку.

В связи с этим военный прокурор просил суд взыскать с бывшего курсанта деньги в размере 463 066 рублей. Всю сумму, а также госпошлину в размере 7 830 рублей необходимо перечислить на лицевой счет училища.

Рассмотрев материалы дела, суд удовлетворил иск военного прокурора в полном объеме.

Решение суда вступило в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU