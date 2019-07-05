В Рязани осудили контрактника, убившего в ДТП двух человек

СЕГОДНЯ 15:44 2019-07-05T15:45:33+03:00

В смертельном ДТП в Скопинском районе погибли два человека. Фото: пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Военнослужащий выехал на встречную полосу для обгона, но не успел завершить маневр

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Рязанский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему по контракту, обвиняемому в совершении ДТП, в котором погибли два человека.

Следствие и суд установили, что в ночь на 16 августа 2018 года на 282 километре автодороги Р-22 «Каспий», проходящей по территории Скопинского района, Nissan Pathfinder под управлением 37-летнего военного столкнулся на встречной полосе с Volkswagen Passat. В результате ДТП водитель Volkswagen и его пассажир погибли на месте происшествия. Сам военный и 29-летняя пассажирка Volkswagen с травмами были госпитализированы.

В суде контрактник свою вину полностью признал и пояснил следующее. Во время движения по трассе он решил обогнать грузовой автомобиль. Для этого он включил левый указатель поворота, выехал на полосу встречного движения и нажал на педаль газа. Когда он доехал примерно до середины грузовика, то увидел свет фар движущегося навстречу автомобиля.

Фото: пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

«В этот момент я понял, что не успеваю завершить маневр обгона и решил покинуть проезжую часть, выехав на обочину левой стороны дороги. Когда я выехал на обочину, то встречный автомобиль тоже вывернул на эту обочину, произошло столкновение», - сказал подсудимый на одном из судебных заседаний.

В итоге суд признал военнослужащего виновным и приговорил к трем годам лишения свободы условно. Кроме того, контрактник по гражданским искам должен возместить моральный и материальный вред одному из потерпевших на сумму 568 540 рублей, другому – 386 515 рублей и третьему – 439 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU