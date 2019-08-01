В Рязани осудили контрактника за оскорбление полицейского
Рязанский гарнизонный военный суд вынес приговор контрактнику, обвиняемому в оскорблении представителя власти.
Следствие и суд установили, что около полуночи 23 декабря 2018 года пьяный военнослужащий по контракту Чубанов (фамилия изменена – Ред.) во время увольнения с другими сослуживцами находился в баре магазина «Хмель» на улице Ситниковской.
Во время распития алкоголя Чубанов стал нарушать общественный порядок, и работники магазина вызвали наряд полиции.
Далее старшина полиции предложил Чубанову проследовать в отдел для разбирательства, но тот отказался и, «в целях подрыва авторитета и унижения чести и достоинства представителя власти», публично оскорбил сотрудника ППС.
Посадили военнослужащего в служебный автомобиль полиции только с применением силы.
В суде контрактник вину полностью признал и извинился перед полицейским.
В итоге суд приговорил солдата контрактной службы к наказанию в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
В Рязани осудили контрактника, убившего в ДТП двух человек
Военнослужащий выехал на встречную полосу для обгона, но не успел завершить маневр (подробнее).
В Рязани контрактник избил дежурившего на КПП бойца
Военнослужащий решил, что подчиненный солдат уснул на посту (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU