2019-08-01T16:01:39+03:00
Происшествия

В Рязани осудили контрактника за оскорбление полицейского

Солдата контрактной службы приговорили к наказанию в виде штрафа
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Солдат признал вину и раскаялся.Солдат признал вину и раскаялся.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Рязанский гарнизонный военный суд вынес приговор контрактнику, обвиняемому в оскорблении представителя власти.

Следствие и суд установили, что около полуночи 23 декабря 2018 года пьяный военнослужащий по контракту Чубанов (фамилия изменена – Ред.) во время увольнения с другими сослуживцами находился в баре магазина «Хмель» на улице Ситниковской.

Во время распития алкоголя Чубанов стал нарушать общественный порядок, и работники магазина вызвали наряд полиции.

Далее старшина полиции предложил Чубанову проследовать в отдел для разбирательства, но тот отказался и, «в целях подрыва авторитета и унижения чести и достоинства представителя власти», публично оскорбил сотрудника ППС.

Посадили военнослужащего в служебный автомобиль полиции только с применением силы.

В суде контрактник вину полностью признал и извинился перед полицейским.

В итоге суд приговорил солдата контрактной службы к наказанию в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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