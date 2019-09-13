На улице Ленина у рязанской облдумы иномарка снесла ограждение

СЕГОДНЯ 15:31 2019-09-13T15:35:02+03:00

По предварительным данным, сразу за пешеходным переходом водитель на скорости не справился с управлением и врезался в забор

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Днем 13 сентября на улице Ленина произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает rzn_life в Instagram. Судя по фотографии, прямо напротив Рязанской областной Думы легковой автомобиль протаранил ограждение.

По всей видимости, сразу за пешеходным переходом водитель на скорости не справился с управлением и врезался в забор, отделяющий дорогу от тротуара

К настоящему времени официальной информации о дорожном происшествии не поступало, неизвестно и о пострадавших.

Подробности аварии уточняются.

rzn_life Авария на улице Ленина в Рязани

ИСТОЧНИК KP.RU