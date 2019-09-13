На улице Ленина у рязанской облдумы иномарка снесла ограждение
По предварительным данным, сразу за пешеходным переходом водитель на скорости не справился с управлением и врезался в забор
Фото: rzn_life в Instagram.
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Днем 13 сентября на улице Ленина произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает rzn_life в Instagram. Судя по фотографии, прямо напротив Рязанской областной Думы легковой автомобиль протаранил ограждение.
По всей видимости, сразу за пешеходным переходом водитель на скорости не справился с управлением и врезался в забор, отделяющий дорогу от тротуара
К настоящему времени официальной информации о дорожном происшествии не поступало, неизвестно и о пострадавших.
Подробности аварии уточняются.
Авария на улице Ленина в Рязани
ИСТОЧНИК KP.RU