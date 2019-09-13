2019-09-13T15:35:02+03:00
Происшествия

На улице Ленина у рязанской облдумы иномарка снесла ограждение

По предварительным данным, сразу за пешеходным переходом водитель на скорости не справился с управлением и врезался в забор
Поделиться:
Фото: rzn_life в Instagram.Фото: rzn_life в Instagram.
Изменить размер текста:

Днем 13 сентября на улице Ленина произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает rzn_life в Instagram. Судя по фотографии, прямо напротив Рязанской областной Думы легковой автомобиль протаранил ограждение.

По всей видимости, сразу за пешеходным переходом водитель на скорости не справился с управлением и врезался в забор, отделяющий дорогу от тротуара

К настоящему времени официальной информации о дорожном происшествии не поступало, неизвестно и о пострадавших.

Подробности аварии уточняются.

rzn_liferzn_life
Авария на улице Ленина в Рязани
109 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24