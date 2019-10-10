На трассе Рязань – Михайлов столкнулись внедорожник и грузовик

СЕГОДНЯ 11:54 2019-10-10T11:59:19+03:00

В автоаварии погиб человек

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В четверг, 10 октября, на трассе Рязань – Михайлов в районе учхоза Стенькино произошло ДТП со смертельным исходом. Столкнулись внедорожник Mercedes и грузовой автомобиль с регистрационными номерами Украины.

По словам очевидцев, в автоаварии погиб один человек. Информация уточняется.

Фото: соцсети.

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ИСТОЧНИК KP.RU