2019-10-10T11:59:19+03:00
Происшествия

На трассе Рязань – Михайлов столкнулись внедорожник и грузовик

В автоаварии погиб человек
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Фото: соцсети.Фото: соцсети.
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В четверг, 10 октября, на трассе РязаньМихайлов в районе учхоза Стенькино произошло ДТП со смертельным исходом. Столкнулись внедорожник Mercedes и грузовой автомобиль с регистрационными номерами Украины.

По словам очевидцев, в автоаварии погиб один человек. Информация уточняется.

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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