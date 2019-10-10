2019-10-10T11:15:31+03:00
Происшествия

Стали известны подробности вечерней аварии в центре Рязани

Пострадал молодой мужчина – водитель одной из машин
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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В среду, 9 октября, около девяти вечера в центре Рязани произошло серьезное ДТП. Авария, напомним, случилась на площади Ленина – на перекрестке Первомайского проспекта и улицы Маяковского.

Как сообщает пресс-служба областного УГИБДД, 25-летний рязанец на Ford Focus поворачивал налево и, по предварительной информации, не пропустил «ВАЗ-2114».

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

В столкновении пострадал 33-летний водитель отечественной легковушки. Медики оказали ему помощь, госпитализации не потребовалось.

Кроме этой аварии за минувшие сутки в регионе произошло 4 ДТП, в которых 5 человек получили травмы. Инспекторы задержали двух пьяных водителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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