2019-10-09T22:37:52+03:00
Происшествия

В Рязани на площади Ленина произошла серьезная авария

На место ДТП выезжали не только инспекторы ДПС, но и скорая с МЧС
Константин МОГИЛИН
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Фото: КП-Рязань.Фото: КП-Рязань.
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Вечером 9 октября на площади Ленина в Рязани произошло страшное ДТП – столкнулись два легковых автомобиля. Фотографии с места происшествия в редакцию «КП» прислал один из очевидцев аварии.

В результате аварии пострадали несколько человек. Обе легковушки получили серьезные механические повреждения. В первую очередь это касается автомобиля ВАЗ 14-й модели.

Для ликвидации последствий ДТП на место выезжала бригада скорой помощи и пожарные.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

Официальной информации на данный момент не поступало.

Фото: КП-Рязань.

Фото: КП-Рязань.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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