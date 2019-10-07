2019-10-07T11:33:44+03:00
Происшествия

Четыре человека пострадали в ДТП на рязанском участке трассы «Каспий»

В Александро-Невском районе столкнулись Ford и Mercedes-Benz
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: 62.мвд.рфФото: 62.мвд.рф
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6 октября в Александро-Невском районе Рязанской области в столкновении Ford Galaxy и Mercedes-Benz пострадали четыре человека. Авария случилась в 15.00 на 318 километре трассы «Каспий», сообщает пресс-служба областного УМВД.

За рулем Ford был 24-летний житель Тверской области. По предварительной информации, он, выезжая на главную, не уступил дорогу автомобилю немецкой марки под управлением 19-летнего москвича.

В результате медицинская помощь понадобилась водителю и 44-летней пассажирке Ford, а также пассажиркам Mercedes – 19 и 23 лет.

Всего за пятницу и выходные в непростых погодных условиях случилось 8 ДТП, в результате которых травмы получили 12 человек. 29 водителей попались за рулем в состоянии опьянения.

Фото: 62.мвд.рф

Фото: 62.мвд.рф

Фото: 62.мвд.рф

Фото: 62.мвд.рф

ИСТОЧНИК KP.RU

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