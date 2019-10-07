В воскресенье в Рязани выпала половина месячной нормы осадков

СЕГОДНЯ 09:27 2019-10-07T10:38:52+03:00

Все это – на фоне низкой температуры и порывистого ветра

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6 октября в Рязани выпал 31 миллиметр осадков, а это около 31 литра воды на квадратный метр. Таким образом, как и прогнозировалось, за сутки покрыта почти половина месячной нормы, которая составляет 66 миллиметров.

Осадки были в виде дождя, хотя за пределами областного центра даже прошел и успел попасть в объективы фотокамер снег. Все это происходило на фоне северного ветра с порывами до 18 метров в секунду и среднесуточной температуры 3,2 градуса (на 4,4 ниже нормальной для этого дня).

Отметим, что всего по состоянию на конец первой недели октября сумма осадков составила 50 миллиметров, что составляет 75% от нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU