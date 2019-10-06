2019-10-06T14:14:33+03:00
Происшествия

В Рязанской области выпал первый снег

Утром жители рыбновского села Сельцы проснулись в зиме
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Фото: "ВКонтакте", "Подслушано у водителей Рязани", Юрий Маркитан.Фото: "ВКонтакте", "Подслушано у водителей Рязани", Юрий Маркитан.
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Сразу несколько пользователей социальной сети «ВКонтакте» выложили в воскресенье, 6 октября, фотографии укрытого снегом рыбновского села Сельцы. Земля, крыши домов, подоконники оказались утром воскресного дня припорошены небольшим слоем снега.

Напомним, что МЧС предупредило о возможности налипания мокрого снега на провода и ветви.

В настоящее время энергетики Центральной России и Приволжья приведены в повышенную готовность. Для оперативного реагирования на ЧП созданы 117 бригад (525 человек и 201 единица техники).

ИСТОЧНИК KP.RU

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